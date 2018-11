Voetbal Ajax begaat ondanks moeizaam begin geen misstap bij NAC Breda Ajax heeft zaterdag geen misstap begaan in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Amsterdammers waren na een moeizame openingsfase relatief eenvoudig met 0-3 te sterk voor NAC in Breda en houden druk op koploper PSV.