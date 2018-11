De politie heeft vrijdag twee vermoedelijke drugsdealers aangehouden op de Vincent van Goghstraat in Breda tijdens een drugsdeal in een auto. Even later werd de klant op de Tramsingel aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 22 en 30 jaar uit Breda. De klant is een 54-jarige man uit Breda.

Een politieagent zag vrijdag dat een man contact had met twee inzittenden in een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijverheidssingel met de Leuvenaarstraat.

De politie herkende de auto van eerdere handel in verdovende middelen. Daarop besloten agenten de auto te controleren. Er werden "diverse telefoons en een handelshoeveelheid verdovende middelen" aangetroffen.

De klant werd even later aangehouden op de Tramsingel. Hij was in het bezig van zeven bolletjes cocaïne en een bolletje heroïne.