Op de Langedijk zijn vrijdagavond in twee auto's uitgebrand. De brandweer had grote moeite met het blussen van de brand omdat er benzine lekte. De politie vermoed dat de brand is aangestoken.



Twee getuigen hebben een jongen van een jaar of 16 zien weglopen. Daarna stond de auto in de brand stond. De geparkeerde auto ernaast is ook in vlammen opgegaan.