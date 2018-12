Bij een zware aanrijding op de snelweg A16 ter hoogte van Prinsenbeek in de richting Rotterdam is rond 3.00 uur een auto over de kop gegaan.

De auto werd van achter aangereden, waarna hij over de kop vloog. De inzittenden van beide betrokken voertuigen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Brandweer, ambulance en personeel van het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse. Of er alcohol in het spel was en wat de precieze toedracht is geweest wordt onderzocht.

Twee rijstroken in de richting Rotterdam weden afgesloten voor onderzoek.