De politie heeft vrijdagochtend een 38-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor een mogelijk steekincident in een woning aan de Schimmelpennickstraat in Breda. Hierbij is een man gewond geraakt.

Het is momenteel nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie meldt dat de verdachte zelf de politie heeft gebeld en hierna in de omgeving van de woning is aangehouden. Agenten hebben een mes bij hem in beslag genomen. De man wordt ingesloten en verhoord.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet levensbedreigend gewond.

De recherche en forensische opsporing komen ter plaatse voor verder onderzoek. Voor het incident zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt.