De Belastingdienst heeft tijdens een grote controle van pakket- en postbezorgers in en rond Breda op woensdag zestien auto's in beslag genomen en op tien auto's beslag gelegd. De politie nam een gestolen bus in beslag.





De politie en Belastingdienst werkten tijdens de actie samen met de gemeente, Dienst Wegverkeer (RDW) en Belastingsamenwerking West-Brabant. De overheidsdiensten vermoeden dat koeriersbedrijven ook gebruikt worden door criminelen, waarmee de actie tegen ondermijnende criminaliteit gericht was.

De diensten wilden met de controle vooral informatie verkrijgen over wie er in welke busjes en bestelauto’s reden. De achtergronden van de koeriers, de technische staat van de voertuigen en de eisen die binnen de post- en koeriersbranche gelden werden tijdens de controle onderzocht.

De Belastingdienst legde naast 26 auto's ook beslag op ruim 171.000 euro aan achterstallige belastingen. De Belastingsamenwerking West-Brabant inde voor ruim negenduizend euro aan belastingen.

Politie hield zeven bestuurders aan en deelde 75 bekeuringen uit

De politie nam een gestolen bus in beslag en hield de twee mannen die in het voertuig reden aan. Vier bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze met alcohol achter het stuur zaten.

Eén bromfietsbestuurder werd aangehouden, omdat hij een agent beledigde. Ook zijn voertuig is in beslag genomen.

Tijdens de controle gold "zero tolerance", waardoor de politie voor iedere overtreding een bekeuring uitdeelde. In totaal werden er 75 bekeuringen uitgeschreven, 4700 euro aan openstaande boetes geïnd en werd er politiekleding in beslag genomen.