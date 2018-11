Stedelijk Museum Breda organiseert woensdag 28 november in samenwerking met Vendu Rotterdam een taxatiedag. Bezoekers kunnen dan hun schilderij, sieraad, beeldje of ander antiek voorwerp op waarde laten schatten.

Tijdens de taxatiedag in het Stedelijk Museum in Breda geven de taxateurs richtprijzen en adviezen over de meegebrachte spullen. De taxateurs kunnen op verzoek de spullen innemen voor de veiling. De bezoekers worden ingedeeld in tijdsblokken van een uur waarin hun spullen worden getaxeerd.

Het komt niet vaak voor dat er bijzondere spullen worden meegebracht. Vaak zijn de schilderijen, beeldjes, sieraden of andere antieke spullen tussen de tien en honderd euro waard, maar vorig jaar zijn er een paar topstukken meegebracht.

"Er werd een portretschilderij getaxeerd uit het jaar 1640", vertelt Miranda Thompson van Vendu Rotterdam. "Die bleek tussen de tien- en twintigduizend euro waard te zijn. Ook had iemand had een bijzondere klok uit het jaar 1903 meegenomen, die voor 200.000 euro is geveild."