De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee inbrekers aangehouden in Overakker. Het duo werd tien minuten nadat het inbraakalarm van een winkel in het centrum af ging aangehouden.

Rond 05.40 uur werd een melding gedaan van een inbraak in een winkelpand aan de Nieuwe Ginnekenstraat, meldt de politie.

Agenten troffen ter plaatse een verbogen ruit aan, waardoor de inbrekers mogelijk naar binnen zijn gegaan. Binnen troffen de agenten daar niemand meer aan. Wel zagen ze dat de kassalade was meegenomen.

Dit werd doorgegeven aan collega's in de buurt. Agenten die in de omgeving van de Van Het Hoffstraat waren, zagen ineens een man op een fiets voorbij komen. Deze man had een rechthoekig ding in zijn handen.

De agenten besloten de man te controleren en vroegen hem naar het voorwerp in zijn hand. Het bleek de kassalade te zijn. De 31-jarige Bredanaar is aangehouden en overgebracht naar de cel.

Tweede verdachte gezien door getuige

Ondertussen meldde een getuige zich bij de politie. Hij had een man gezien die zich verdacht gedroeg bij het zien van de politiewagens. Hij leek zich te willen verstoppen voor de politie. De getuige gaf een signalement door.

Ook deze man werd aangetroffen. Agenten hielden hem staande in de Fatimastraat. Hij bleek inbrekerswerktuig in zijn tas te hebben. De 42-jarige Bredanaar werd ook overgebracht naar het politiecellencomplex.

Beide mannen hebben al eerder inbraken gepleegd. Nu wordt onderzocht of ze naast de inbraak in de kledingzaak, mogelijk nog meer op hun kerfstok hebben. De eigenaar van de winkel heeft aangifte gedaan.