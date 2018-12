Bij een verkeerscontrole aan de Lunetstraat zijn zaterdagavond twee automobilisten aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs.

Bij de eerste verdachte rond 20.35 uur roken agenten tijdens de verkeerscontrole een sterke wietlucht in de auto. De 23-jarige bestuurder uit Tilburg had een gripzakje hennep bij zich. De speekseltest gaf een positief resultaat op THC, de werkzame stof in hennep, meldt de politie.

Rond 00.05 uur controleerden agenten opnieuw een verdachte bestuurder, deze keer aan de Claudius Prinsenlaan. Ook hier roken zij een sterke henneplucht. De 19-jarige bestuurder uit Prinsenbeek had een gebruikershoeveelheid hennep bij zich. Deze leverde hij in bij de agenten. Bij hem werd ook THC in zijn speeksel gevonden.

Bij beide mannen werd op het politiebureau door een GGD-arts een bloedtest afgenomen. Dit wordt opgestuurd naar het NFI, waar het geanalyseerd zal worden. De onderzoeksresultaten worden later bekend gemaakt aan de mannen. Nadat de mannen een verklaring hadden afgelegd, werd hen een rijverbod van 24 uur opgelegd en mochten zij naar huis.