De Haagdijk, voorheen het begin van de grote carnavalsoptocht van ‘t Kielegat, is uit de route gehaald. Dat heeft Stichting Kielegat bekendgemaakt op de jaarlijkse vergadering over de optocht.

Omdat de optocht vorig jaar een uur langer duurde dan gepland, moest de commissie optochten de route voor dit jaar inkorten.

"We moesten kiezen uit twee kwaden", legt de voorzitter van de commissie Rob Knobel uit. "Of het begin, of het einde moest geschrapt worden, dat is dus het begin, de Haagdijk geworden."

De commissie hoopt door het inkorten van de route dit jaar wel op tijd klaar te zijn. "Het is gevaarlijk als de wagens ‘s avonds in het donker zonder verlichting terug naar de bouwplaats moeten. Daarom is de eindtijd zo streng", legt Knobel uit.

Naast de aanpassing van de route zijn er nog meer veranderingen bekendgemaakt. "We gaan strenger op alcohol controleren. Aan het begin en einde van de route nemen we een blaastest af bij de bestuurders en begeleiders van de wagens. Ook zijn we strenger op de geluidsoverlast."