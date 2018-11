Twee mannen van 24 en 54 jaar hebben donderdagavond bij een diefstal in een supermarkt aan de Bisschopshoeve in Breda een personeelslid en klant mishandeld. De politie hield de verdachten even later aan.

De twee mannen kwamen rond 20.00 uur de supermarkt binnen en vielen op door hun luidruchtige gedrag. Toen zij ook nog een blik bier in de winkel opentrokken, sprak een personeelslid van de winkel hen aan.

Daar waren de mannen niet van gediend, waarop zij het personeelslid uitscholden. Vervolgens greep een klant bij de kassa in, die daarop van één van de mannen een vuistslag in het gezicht kreeg.

Daarna liepen de mannen zonder te betalen met een aantal blikken bier langs de kassa, waar ze ook nog een personeelslid van de winkel meerdere keren tegen zijn onderlichaam schopten.

Politie zette bij aanhouding pepperspray in

Een getuige zag hoe de verdachten een woning binnengingen en waarschuwde de politie. Even later hield de politie hen daar aan. De 54-jarige verdachte was zodanig agressief, dat de politie bij zijn aanhouding pepperspray moest inzetten.

De klant die in zijn gezicht werd geslagen moest vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis. Het personeelslid had geen medische hulp nodig. Hij deed aangifte van mishandeling. De supermarktmanager deed aangifte van diefstal.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.