Binnenland Advocaat hekelt gebrek aan medische zorg voor moordverdachte Breda Een van de moordverdachten die op 9 januari van het balkon van een flat in Breda vielen is nog niet door een medisch specialist onderzocht. Dat zei Jan-Heijn Kuijpers, advocaat van Azzedine A. (27), woensdag in de rechtbank in Breda.