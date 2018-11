De politie heeft maandagavond op de Kangoeroestraat een 22-jarige man uit Breda aangehouden voor bedreiging. Bij zijn arrestatie maakte de politie gebruik van de zogeheten Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV).

De politie had rond 17.00 uur een melding gekregen vanuit de Haagse Beemden van een 19-jarige vrouw, die vertelde door de verdachte met de dood bedreigd te zijn.

De officier van justitie gaf daarop toestemming om de man buiten heterdaad aan te houden. Omdat de politie over informatie beschikte dat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, trokken agenten zware vesten aan en gingen ze naar hem op zoek.

Rond 19.15 uur troffen ze de Bredanaar in zijn auto aan op de Kangoeroestraat, waar hij door middel van de benaderingstechniek uitgehaald werd.

In het voertuig werd een mes gevonden. Ook bleek de man drugs op zak te hebben. Later op de avond is de woning van de verdachte doorzocht. Hier werd nog een handvuurwapen gevonden.