Breda Politie arresteert Bredanaar (32) bij inval woonwagenkamp Ruitersboslaan De politie heeft woensdagochtend een 32-jarige Bredanaar opgepakt in zijn woning in het woonwagenkamp aan de Ruitersboslaan. In totaal werd veertien kilo gedroogde hennep gevonden in het huis van de verdachte. update: 15:14