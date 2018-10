De politie is op zoek naar de vrouwelijke bestuurder van een auto die dinsdagochtend betrokken was bij een verkeersongeluk op de Wilhelminasingel in Breda.

Het betrof een ongeval tussen de auto en een fietser. De fietser wilde linksaf slaan richting Wilhelminapark en werd toen aangereden door de auto die uit dezelfde richting kwam en rechtdoor wilde rijden richting de kruising met de Vierwindenstraat.

Na de botsing was er contact tussen de twee betrokkenen. De fietser leek geen letsel te hebben en vervolgde zijn weg. Thuis gekomen in zijn woning in de wijk Sportpark, viel hij echter weg waarna een ambulance gebeld werd.

Het slachtoffer werd voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. De politie verzoekt de automobiliste dan ook om contact op te nemen.