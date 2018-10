Friettent De Fer, die drie weken geleden uitbrandde, komt niet meer terug op het Dr. Jan Ingen Houszplein. Herbouwen zou volgens de eigenaar is te duur zijn, maar trouwe klanten vinden dat de Fer niet mag verdwijnen en zijn een online doneeractie gestart.

De initiatiefnemer van de crowdfundingsactie is Justin Roovers. Op de website schrijft hij: "Ze hadden de schade minder geschat dan dat hij is en daardoor zou De Fer moeten stoppen. Dat mogen we als Bredanaars niet laten gebeuren. Daarom deze ophaalactie, zodat De Fer zijn frietkot weer opnieuw kan opbouwen."

Het doel is om tienduizend euro op te halen voor het herbouwen van de friettent. Na één dag zijn er twintig donaties gedaan. Dat is goed voor 198 euro.

Een aantal weken geleden ontstond er een brand in de friettent. De brand veroorzaakte veel rook, maar was snel onder controle. Volgens getuigen sloeg de vlam in de pan. De eigenaar, Ferry Verstrepen, werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Friettent een Bredaas begrip

De Fer is een begrip in Breda. De eigenaar staat al sinds bijna zestig jaar in zijn Belgische frietkot op de hoek van het Dr. Jan Ingen Houszplein.

De tachtigjarige eigenaar Ferry Verstrepen werd een paar jaar geleden ook al eens getroffen door het noodlot. Toen werd hij thuis overvallen na afloop van een dag hard werken. Hij en zijn vriendin werden onder dreiging van een vuurwapen anderhalf uur vastgehouden en beroofd.

De Fer keert helaas voor velen niet meer terug in zijn frietkot aan de Haagweg. De schade is groter dan verwacht. Daardoor moet de tent moet plat. Verstrepen heeft zelf geen geld om helemaal opnieuw te beginnen.