De politie heeft donderdag en zondag vier Bredanaars aangehouden op verdenking van het bezitten van en handelen in soft- en harddrugs. Agenten hebben huiszoekingen verricht en een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen.

Dat meldt de politie zondag. Donderdagochtend hielden agenten een auto staande in de Etnastraat omdat de bestuurder mogelijk geen geldig rijbewijs had. Deze 18-jarige man bleek drugs bij zich te hebben, evenals zijn 22-jarige bijrijder. In de auto werd een 'groot aantal' mobiele telefoons gevonden.

Toen de bijrijder in het politiecellencomplex werd ingesloten, bleek hij drugs verstopt te hebben in zijn onderbroek: 55 gram cocaïne, 11 gram heroïne, drie xtc-pillen en 3 gram hennep. Ook had hij geld en een patroon van een vuurwapen bij zich.

De politie besloot, in overleg met de officier van Justitie en onder leiding van een rechter-commissaris, de woning van de man te doorzoeken. Daar werd 80 gram vermoedelijke heroïne en versnijdingsmiddel in beslag genomen. De man wordt maandag voorgeleid.

De bestuurder van de auto is na verhoor in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Politie deed zondag twee aanhoudingen in andere woning

De politie heeft zondagochtend bij verder onderzoek twee mannen in een woning aangehouden. De agenten kwamen naar de woning om een 21-jarige man buiten heterdaad aan te houden.

Agenten die de woning in de gaten hielden, zagen dat er vanuit een zolderraam twee keer een zak op het dak werd gelegd. Vermoedelijk bevatten deze zakken verdovende middelen. Hierop werd een zeventienjarige jongen in de woning aangehouden.