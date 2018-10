Een 54-jarige Bredanaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag agenten aangevallen toen hij op de Haagweg werd aangehouden. Hij had gereden onder invloed en hij was een straat ingegaan waar hij een locatieverbod voor heeft.

De politie meldt zondag dat de man zich misdroeg in de Van de Spiegelstraat, waar het locatieverbod voor geldt en waar hij dus niet mocht zijn. Vervolgens was hij onder invloed van alcohol in de auto gestapt.

Voor de poort bij het politiebureau aan de Mijkenbroek zou hij zich hebben misdragen. Daarna reed hij weer verder. Wat hij precies gedaan heeft in de Van de Spiegelstraat en bij het politiebureau is onbekend.

Een agent sprak de man aan op de Haagweg, waarna de man hem aanviel. Twee andere agenten schoten te hulp en met zijn drieën hielden ze de agenten de man aan. De bestuurder verzette zich bij deze aanhouding en weigerde mee te werken aan een blaastest. Hij zit vast voor onderzoek en verhoor.

Niemand raakte gewond, maar de aangevallen agent doet wel aangifte van bedreiging en belediging.