Breda Vier jaar gevangenisstraf voor neerschieten Roosendaler in Breda De 29-jarige Sia T. heeft donderdag vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen voor poging tot doodslag op een veertig jarige man uit Roosendaal. T. schoot in juni 2017 het slachtoffer in de buik op klaarlichte dag bij een voetbalveld aan de Scheldestraat in Breda.