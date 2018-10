De politie onderzoekt een overval die zich vrijdagmiddag heeft afgespeeld in de Korte Brugstraat. Bij het delict heeft een vrouw met een mes geprobeerd een juwelierszaak te overvallen. De vrouw is aangehouden.

Het delict vond omstreeks 15.45 uur plaats. De vrouw wordt ervan verdacht een medewerker van de winkel te hebben bedreigd met het mes. Toen de medewerker begon te gillen, is de verdachte gevlucht richting de Grote Markt.

Een ander persoonslid is de vrouw achtervolgd en waarschuwde de politie. De vrouw kon in de Torenstraat worden aangehouden. Hier is het mes ook in beslag genomen.

De verdachte is een 59-jarige vrouw uit Baarle-Nassau. Ze is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.