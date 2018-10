De brand vorige week vrijdag in de gymzaal van basisschool De Wisselaar aan de Waregemstraat heeft geen gevolgen voor het (gym)onderwijs.

Dat meldt directeur Eric Gladdines. "De schade aan het pand wordt hersteld en onderzocht, ook is de politie een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand."

De leerlingen kunnen gewoon weer gymmen, maar het is niet bekend of dit in hun eigen gymzaal kan plaatsvinden.

Bij de brand raakten enkele picknickbankjes en een deel van gymzaal beschadigd. De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken. Omdat het vakantie is, was er niemand in de school of gymzaal aanwezig en er raakte niemand gewond.