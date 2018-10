Een 20-jarige man is in de nacht van zondag op maandag aangehouden nadat hij zonder vervoersbewijs en identiteitskaart in de trein reed bij Roosendaal. De man bleek een telefoon gestolen te hebben uit een woning in Breda.

De man had ook een horloge bij zich die mogelijk gestolen is, meldt de politie maandag.

De man viel op doordat hij had gelopen op het spoor en aan het roken was in de trein. Omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had, waarschuwde het NS-personeel de politie.

De man werd meegenomen naar het bureau, waar bleek dat hij een telefoon en horloge bij zich droeg die niet van hem waren.

De twee voorwerpen zijn in beslag genomen en worden onderzocht door de politie. De man wordt verdacht van heling en wordt maandag gehoord.