Het aantal betalende bezoekers aan BredaPhoto Festival is verdubbeld ten opzichte van 2016. Dit jaar kochten 14.000 bezoekers een regulier ticket, nog eens 11.000 betaalden via deelname aan bijvoorbeeld een rondleiding.

Tijdens de zeven weken van het festival bezochten 3.500 kinderen van groep 7 en 8 uit Breda en omliggende gemeenten het fotofestival.

BredaPhoto duurde van 5 september tot en met 21 oktober. In die zeven weken ontving het festival naast de circa 25.000 betalende bezoekers ook circa 55.000 niet-betalende bezoekers bij de exposities in de Bredase binnenstad en de Belcrum. "Hiermee is het festival ook zakelijk een succes te noemen", aldus de organisatie.

Twee jaar geleden kochten zo’n zesduizend mensen een regulier kaartje en waren er zo’n tienduizend betalende bezoekers in totaal.

Ter voorbereiding ontvingen de deelnemende scholen een uitgebreid lespakket. Voor jongeren uit het voortgezet onderwijs was er een speciaal programma gericht op middelbare scholen uit Breda en omstreken en op Mbo’s met een fotografie- of kunstprofiel.

De achtste editie van BredaPhoto Festival stond in het teken van het thema To Infinity and Beyond: over de impact van de alsmaar voortrazende technologie en wetenschap. De 58 fotografen op het festival lieten zien hoe technologische vooruitgang onze wereld ingrijpend verandert.