In een gebouw aan de Waregemstraat in Breda is vrijdagmiddag brand uitgebroken.

De brand brak buiten uit en sloeg later over naar een gymzaal van een school in de straat, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

De brandweer had de brand snel onder controle. Voor zover bekend waren er geen mensen aanwezig in de gymzaal. De politie doet verder onderzoek, omdat de brand mogelijk is aangestoken.