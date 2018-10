Breda Bedreigde 'troeteleik' in berm A58 uitgeroepen tot Boom van het Jaar De met kap bedreigde eikenboom in de middenberm van de A58 in Noord-Brabant is uitgeroepen tot Boom van het Jaar. In totaal stemden 2.834 mensen op de 'Troeteleik', zoals hij ook wel liefkozend genoemd wordt.