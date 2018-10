Woningcorporatie Alwel heeft afgelopen week een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente met betrekking tot de overlast bij hostel Night Flight aan de Nijverheidssingel.

Alwel stuurde het verzoek naar de gemeente naar aanleiding van een enquête die het deze zomer onder bewoners van de Nijverheidssingel hield. Daarin lieten vijftien bewoners weten geluidsoverlast van het hostel te ondervinden en zich zorgen te maken over toekomstige overlast. Dat laat vestigingsmanager van Alwel in Breda Jos Hendrickx woensdag aan NU.nl weten.

Het verzoek komt net na het einde van de door de burgemeester opgelegde sluiting van het hostel. Half september besloot burgemeester Paul Depla om het hostel voor een maand te sluiten nadat er bij een controle alcohol werd aangetroffen, zonder dat het hostel daar een vergunning voor heeft. Het hostel is sinds vrijdag weer open.

Uitbater van het hostel, Tina Otero, laat aan NU.nl weten dat ze zich niet kan vinden in de kritiek. "De gasten gaan altijd twee aan twee de stad in en komen ook in die groepjes terug, nooit in grote groepen. We hebben hier ook geen radio of televisie, dus er is geen geluidsoverlast."

Ook laat ze weten dat ze geen alcohol toestaat in het hostel. "Ik doe alles wat ik kan om de gasten geen alcohol naar binnen te laten brengen, maar als ze het stiekem doen, kan ik niet veel meer."

Brief moet helpen overlast in de gaten te blijven houden

De vestigingsmanager laat weten dat de corporatie vindt dat de gemeente al goed werk verricht wat betreft de handhaving rond het pand en dat de verstuurde brief bedoeld is om iedereen na de heropening alert te houden.

Het hostel is al jaren in opspraak door de overlast die het in de buurt veroorzaakt. In 2016 zette de gemeente extra toezichthouders en politie in om de overlast in de gaten te houden, in september vorig jaar moest het hostel verplicht portiers inzetten en in december werd het hostel vanwege meerdere overtredingen ook al een week gesloten.

De woningcorporatie heeft anderhalf jaar geleden voor het laatst fysiek met de bewonerscommissie en het hostel over de overlast overleg gepleegd.

Gemeente neemt verzoek in behandeling

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is dat omwonenden melding blijven maken van overlast. "Zo kunnen we op tijd ter plaatse zijn om overtredingen te constateren en daar ook naar te handelen", zegt een woordvoerder.

De gemeente neemt het verzoek van de woningcorporatie in behandeling.