Een busje is maandagmorgen uitgebrand op de parkeerplaats van Amrâht Hotel Brabant aan de Heerbaan in Breda. De brandweer heeft de brand geblust. Vermoedelijk is een technische storing de oorzaak van de brand.

De bestuurster zag rook onder de motorkap vandaan komen. In eerste instantie bluste een hotelmedewerker de brand met een brandblusser, maar even later sloegen toch de vlammen uit het busje.

Daarop is de brandweer gebeld. Die had de brand snel onder controle. Het busje is wel volledig uitgebrand.