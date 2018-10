De Bredase gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de invoering van een nieuw taxikeurmerk en een bijbehorende stichting die de kwaliteit waarborgt. Het keurmerk wordt vanaf het Jazz Festival 2019 ingevoerd, dat eind mei 2019 plaatsvindt.

Wethouder Boaz Adank laat in een persbericht weten dat het om een belangrijke en noodzakelijke stap gaat voor de taxibranche. "De afgelopen periode is gebleken dat verbetering hard nodig is. Geluiden van taxichauffeurs, klanten, ondernemers en gemeente onderstreepten dit."

Het Bredase taxiprobleem speelt al langer. In 2017 waren er spanningen tussen de gemeente en taxibranche. Toen protesteerde een deel van de chauffeurs tegen het in hun ogen slechte beleid van de gemeente. Later bleek in een onderzoek dat er nogal wat misstanden voorkwamen tijdens carnaval en uitgaansavonden.

Taxichauffeur Henk Jan Albricht sprak de raad donderdagavond namens Taxicollectief Breda toe. De verordening is volgens hem prima, maar de echte problemen worden er niet mee opgelost. "Het probleem ligt bij de taxistandplaats aan de haven. Daar vinden tijdens het weekend de meeste incidenten plaats. Eigenlijk moeten er daar gewoon meer handhavers en politieagenten toezicht houden."

De gemeente gaat het keurmerk de komende maanden verder vormgeven.