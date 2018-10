Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt na een botsing tussen een auto en stadsbus op de kruising bij de Backer en Ruebweg/Spinvel. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een van de twee bestuurders is door rood licht gereden. Het is nog niet duidelijk wie precies. De personenauto liep bij het ongeval flinke schade op. De auto is weggetakeld.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zij was nog wel aanspreekbaar.