Politie ruimt verschillende hennepkwekerijen in Zeeland en West-Brabant

Dat laat de politie donderdag weten.

Agenten troffen aan de Roelandshof in Breda op een bovenverdieping van een tussenwoning een kwekerij aan met 397 planten. Twee mannen van 34 en 41 zijn aangehouden, zij waren in de woning aanwezig.

De 28-jarige bewoner van een appartement aan de Van 't Hoffstraat werd aangehouden nadat een kwekerij met 85 planten in haar woning werd gevonden.

De politie trof in Hoogerheide een hennepdrogerij aan. Acht kilogram aan henneptoppen werden in beslag genomen, evenals een duur horloge. Agenten vonden ook een vuurwapen in het pand en hebben de 41-jarige bewoner aangehouden en ingesloten.

Aan de Wilgenstraat in Goes vond de politie vier planten, die door de eigenaar zelf zijn vernietigd. De politie trof 55 planten in een woning in Koewacht, waarvan de 43-jarige bewoner is aangehouden.

Ook vondsten op drie plaatsen in Tilburg

Agenten hebben 32 planten en 3,5 kilo gedroogde hennep in beslag genomen in een garage aan de Dongenseweg in Tilburg. Twee Tilburgers, van 51 en zeventig jaar oud, zijn aangehouden. Na verhoor zijn ze weer vrijgelaten.

Aan de Randwijkstraat zijn driehonderd planten gevonden en ingenomen. Aan de Joost van de Mortelstraat werden verschillende goederen in beslag genomen.