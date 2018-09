Binnenland Zwembad in Breda tijdelijk ontruimd vanwege lekkage zwavelzuur Het Sonsbeeck Zwembad in Breda is vrijdag tijdelijk ontruimd vanwege een lekkage van zwavelzuur. Het lek is inmiddels gedicht. Er zijn geen gewonden gevallen. Omstreeks 12.50 uur gaf de brandweer het zwembad weer vrij.