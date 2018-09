GroenLinks start meldpunt voor verwijderde fietsen door gemeente

GroenLinks plaatst met krijtspray oproepen op plekken waar door de gemeente veel fietsen worden weggehaald in de binnenstad. In de oproep staat een aanmoediging om een weggehaalde fiets of volle stalling te melden op social media met de hashtag #fietsweg of #stallingvol.

De partij vindt de actie nodig omdat het nieuwe zero-tolerance fietsparkeerbeleid van de gemeente volgens de partij zijn doel voorbij schiet.

"Als het aantrekkelijk en gemakkelijk is om in en naar de stad te fietsen zijn mensen minder geneigd om de auto te pakken. Bovendien moedigt het Bredanaars aan om meer te fietsen, en dus meer te bewegen", laat raadslid Thom Dijkstra weten.

'Maatregel buiten proportie'

GroenLinks erkent dat er op sommige plaatsen in de binnenstad erg veel fietsen staan, maar vindt dat de maatregel de hele binnenstad dan maar te saneren buiten proportie is.

"In de incidentele gevallen dat fietsen een vluchtroute zouden belemmeren, moeten ze natuurlijk wijken. Maar gewoon even een boodschap of een kort bezoek in de stad doen, moet ook gewoon kunnen zonder eerst helemaal naar een stalling te gaan en vandaar te moeten lopen", aldus Dijkstra.