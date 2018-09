Mogelijk camerabewaking bij het Infinity Path van BredaPhoto

Het witte krimpfolie van de randen van het pand is al meerdere keren met een mes kapotgesneden. Het kapotte folie is gelijk gerepareerd.

"We zijn nu aan het beoordelen of er camerabewaking moet komen", zegt Theo Andriessen van de organisatie. "We moeten de afweging maken of de hoge kosten het waard zijn en of het voldoende veiligheid oplevert."

The Infinity Path is het visitekaartje van het festival. Het is gemaakt door het Rotterdamse Architectenbureau MVRDV dat ook de markthal en De Trap heeft ontworpen. Het pad volgt de glooiing en patronen van het plein.

Mensen kunnen eroverheen lopen, zodat ze de foto’s van boven zien of ze kunnen de foto's beneden van dichtbij bekijken.