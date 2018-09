Gemeente in gesprek met bewoners Oranjeboomstraat over scooters

Bewoners van de Oranjeboomstraat hebben daarom zondag een klaphekje geplaatst op het voetpad om het 'sluipverkeer' af te remmen. Zij zouden al meerdere keren hebben geklaagd bij de gemeente.

De gemeente bevestigd dat er contact is geweest, maar geeft ook aan dat er gecontroleerd en gehandhaafd wordt. "Het klopt dat er overleg geweest is met bewoners van de Oranjeboomstraat, naar aanleiding van klachten. Er is een paar keer gecontroleerd en gehandhaafd, maar dat blijkt voor de bewoners niet voldoende resultaat op te leveren", aldus een woordvoerder.

De gemeente belooft om op korte termijn opnieuw contact op te nemen met de bewoners en te kijken naar de oplossingen. "Het zou ook kunnen dat niet handhaven maar een aangepaste weginrichting of bijvoorbeeld een verkeersspiegel de beste oplossing is, waardoor de situatie overzichtelijker wordt. Nogmaals, dat gaan we bekijken."