Vrouw steekt man in rug na ruzie in Breda

Dat meldt de politie donderdag.

Meerdere politie-eenheden reageerden op verschillende meldingen die omstreeks 22.00 uur binnenkwamen. Er werd gesproken over een flinke ruzie in een woning waar meerdere arbeidsmigranten wonen.

De agenten kregen onderweg naar de melding te horen dat het om een steekincident zou gaan. Zowel de dader als het slachtoffer zouden nog op de plaats delict zijn.

Eenmaal ter plaatse werd het slachtoffer aangetroffen, hij kon zelf aangeven in de rug gestoken te zijn en dat zijn vrouw nog in de woning was. Zij is direct aangehouden.

Man zelf ook aangehouden

Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis vervoerd. De man is later zelf ook aangehouden, nadat de vrouw aangifte tegen hem had gedaan.

De recherche onderzoekt de zaak.