College ziet elk pad in park Valkenberg als fietspad

De wijkraad vroeg zich in de brief aan het college af of het park nog wel op deze manier gebruikt moet worden door fietsers en andere tweewielers. Het college noemt elk ongeluk er één te veel.

"Binnen onze mogelijkheden nemen wij onze verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Wij hopen dat de bewoonster van het Begijnhof snel herstelt van haar verwondingen."

Bij de gemeente zijn dit soort ernstige ongevallen in het park niet bekend, blijkt uit een reactie van de gemeente. Burgemeester en wethouders wijzen er dus op dat alle paden in het park fietspaden zijn.

"Dat betekent dat je er mag lopen en fietsen, en dat ook snorfietsers (tot een maximum van 25 kilometer per uur) van de paden gebruik mogen maken. Bij de toegangspoorten van het park staan de blauwe fietspadborden om dat aan te geven."

'Mensen moeten rekening met elkaar houden'

De bestuurders wijzen erop dat in een openbaar toegankelijk park mensen rekening met elkaar moeten houden. "Het Valkenberg is juist zo aantrekkelijk voor iedereen omdat het een gevoel van vrijheid en gezelligheid geeft. Daar hoort ook bij dat gebruikers elkaar de ruimte geven", aldus het college.

Voor fietsers en voetgangers is het park de kortste en mooiste verbinding tussen binnenstad en het station. "Maar ook voor een wandeling of een picknick of als rustpuntje wordt het park veel en graag gebruikt. Als we al deze mogelijkheden in stand willen houden, en dat willen we, dan moeten gebruikers hier hun gedrag op aanpassen."