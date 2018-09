Escaping Breda mikt na brand op opening in december

Het herstellen van het pand heeft lang geduurd. "Er is een speciaal bedrijf gekomen om de brandlucht uit het pand te halen, die is nu klaar", meldt eigenaar Mark Bergers. "We kunnen nu eindelijk beginnen met opbouwen van de wanden, vloeren en wc’s."

"In oktober kunnen we dan hopelijk de boel gaan inrichten", vertelt Bergers. "Als dat lukt kunnen we het in november testen. Ons doel is om 1 december open te gaan."

Bij de opening zijn er twee spellen klaar.