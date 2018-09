VVD-fractievoorzitter Aartsen verruilt gemeenteraad voor Tweede Kamer

"Wauw, ik heb heel bijzonder nieuws!" schrijft Aartsen vrijdag op Facebook. "Een geweldige eer om aan de slag te gaan als volksvertegenwoordiger in ons nationale parlement. Ik volg daar Jeanine Hennis-Plasschaert op."

Aartsen kwam in 2010 in de Bredase raad als jongste raadslid onder fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Drie jaar geleden nam hij als fractievoorzitter het stokje over van Boaz Adank, die voor zijn partij wethouder werd.

De jonge VVD'er heeft er bewust voor gekozen beide functies niet te combineren.

"Het is niet te doen, het is ook goed om je op een taak te richten. Daarom ga ik me vol op Den Haag storten, dat is een enorm mooie uitdaging. Ik heb veel leuke en mooie dingen meegemaakt. Veel mogen bijdragen aan Breda, 11 zetels en drie wethouders. Nu mag iemand anders het doen."

Het is nog niet bekend wat zijn portefeuille wordt. Ook is nog niet bekend wie hem opvolgt als fractievoorzitter in de Bredase raad. Aartsen was de afgelopen twee maanden ook beleidsmedewerker van Bert Wijbenga in Rotterdam.