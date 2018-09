Brouwerij Frontaal haalt bijna 80.000 euro binnen met verkoop aandelen

De aandelenparticipatie heeft de afgelopen dagen met ruim zestig nieuwe aandeelhouders bijna 80.000 euro had opgehaald.

De brouwerij van Frontaal komt in de productieruimte van de voormalige snoepfabriek, het proeflokaal vestigt zich in de oude koelruimtes. Voor het proeflokaal gaat Frontaal ook samenwerken met Foodtrucks en een koffiebranderij die zich gaat vestigen in de oude fabriek.

"Zo willen we zorgen voor kruisbestuiving tussen ondernemers in de Faam", aldus eigenaar Roel Buckens. Frontaal is de eerste brouwerij in Nederland geeft die publiekelijk aandelen uitgeeft via een crowdfunding. Andere brouwerijen haalden met Crowd About Now leningen op vanuit het publiek.

Aandeelhouders

Eigenaar Roel Buckens kiest bewust voor deze vorm van financieren, laat hij weten. "We hebben bij de opstart van Frontaal heel veel gehad aan de groep mensen die vanaf het eerste uur in ons bier en onze plannen geloofden. Nu we gaan uitbreiden willen we hen de kans geven echt mede-eigenaar te worden, zodat ze in de toekomst mee kunnen profiteren van onze groei."