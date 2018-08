Auto-inbreker op heterdaad betrapt in Haagse Beemden

Dat meldt de politie donderdag.

De verdachte viel op doordat hij met zijn telefoon in verschillende auto's aan het schijnen was. Alerte buurtbewoners belden hierop de politie, omdat zij dit verdacht vonden.

Toen agenten ter plaatse kwamen hoorden zij van de melder dat een man met een schroevendraaier een autoruit aan het vernielen was. De melder wist de verdachte in detail te omschrijven en had gezien in welke richting deze gevlucht was. Na een korte zoektocht en het bekijken van de beelden zijn de agenten de verdachte op het spoor gekomen.

De verdachte is hierop aangehouden voor de auto-inbraak en ingesloten in het cellencomplex aan de Mijkenbroek in Breda. De politie meldt dat er sinds de aanhouding geen andere auto-inbraken meer gemeld zijn in het werkgebied Weerijs.