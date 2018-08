Decennia-oud achtergronddoek in Casino-bioscoop onthuld

Cultuur Decennia-oud achtergronddoek gevonden in voormalige Casino-bioscoop Breda In Breda is een stukje bioscoophistorie gevonden, dat deels reikt tot in het Amsterdamse Tuschinski-theater. Tijdens werkzaamheden voor de verbouwing van de voormalige Bredase Casino-bioscoop tot 'foodhall', werd een oud achtergronddoek van 10 bij 5 meter aangetroffen, vermoedelijk uit de jaren twintig of dertig.