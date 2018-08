Hostel Night Flight maakt bezwaar tegen sluiting

Volgens Amosi is het feit waarop de aangekondigde sluiting is gebaseerd niet in orde. "Er staat dat er een fles alcohol is aangetroffen bij een gast. Maar die fles was nog gesloten. Er is niet uit die fles gedronken", stelt de pandeigenaar. En daarmee is geen voorwaarde van de vergunning overtreden, meent hij. Otero pleit dat ze er alles aan doet om de alcohol in haar zaak te weren, blijkt uit het verweer.

Een woordvoerder van de gemeente bestrijdt dat het slechts om dit ene geval gaat. "Onze Boa’s hebben meerdere malen alcohol aangetroffen in het hostel. Hiervoor is ooit eerder al een waarschuwing gegeven, bij de daaropvolgende overtreding is het hostel ook een week gesloten. Nu is wederom alcohol aangetroffen en is sluiting van een maand de maatregel in lijn volgens de geldende regelgeving."

De pandeigenaar geeft aan dat er volgens hem sinds 2016 geen overtredingen zijn geconstateerd. "Er is honderd keer gecontroleerd, maar er is nooit iets gevonden", reageert hij.

Omwonenden trekken al langer aan de bel over overlast van gasten van het hostel. Het hostel zou de exploitatieregels overtreden.

Besluit over definitieve sluiting

De gemeente heeft de ingediende zienswijze in behandeling genomen. Daarop volgt een besluit over definitieve sluiting.

"Tegen dat besluit is nog de optie tot bezwaar maar dat heeft geen opschortende werking op het besluit. Wel is er dan nog de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank", aldus een woordvoerder van de gemeente.