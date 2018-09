Breda vierde stad met meeste honderdplussers

Breda Persoon gered na brand in antennemast Oude Vest in Breda Een persoon die vastzat in de antennemast bij Oude Vest in Breda is veilig beneden gebracht. De mast zou vrijdag worden afgebroken, maar 's middags brak er brand uit in de toren. De brandweer startte een reddingsactie voor de vastzittende persoon. Niemand is gewond geraakt. update: 14:10