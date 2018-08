Verdachte aangehouden bij Hertog Hendriklaan voor tonen balletjespistool

De verdachte had dit pistool naar eigen zeggen op vakantie in Lloret de Mar gekocht. Zondagmiddag toonde hij op de Hertog Hendriklaan het balletjespistool aan zijn vrienden. Een getuige heeft hierop de politie gebeld in de veronderstelling dat het om een vuurwapen ging.

De politie meldt dat de agenten ook zijn afgegaan op de melding met de gedachte dat het mogelijk om een echt vuurwapen ging. De groep moest daarom op de grond liggen en hun handen laten zien.

In de kleding van de twintigjarige man is het pistool aangetroffen. In de bosschages werd ook een ander balletjespistool gevonden. Het is onbekend wie de eigenaar is van dit wapen.

De Bredanaar krijgt een proces-verbaal.