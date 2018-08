Bezorgdienst KoeK KoeK Pannenkoek opent restaurant aan Haagdijk

"We zijn momenteel druk bezig met de verbouwing van het pand aan de Haagdijk", vertelt Mark Broers, een van de eigenaren van KoeK KoeK Pannenkoek Breda. "We hopen dat we ergens half september officieel kunnen openen."

"In het restaurant aan de Haagdijk is er ook plaats om je pannenkoek op te eten", vertelt Broers. "Gasten kunnen eerst hun eigen pannenkoeken samenstellen. Ze kiezen zelf de toppings of ze kiezen een door ons samengestelde pannenkoek van de kaart. Vervolgens kunnen zij kiezen of ze de pannenkoek in het restaurant opeten of hem mee naar huis nemen."

"We zijn bezig met het introduceren van de pizzapannenkoek", zegt Broers. "Ik stoorde me altijd aan de dikke bodem van een pizza. Dus zodoende dat we tests zijn gaan draaien met een pizzapannenkoek."