Breda Noodketel voor stadsverwarming Haagse Beemden Een grote verwarmingsketel zorgt momenteel voor warm water in de Kievitsloop, terwijl Ennatuurlijk bezig is met het herstellen van de leidingen nadat vorige week een lek gevonden werd in de stadsverwarming onder de Emerparklaan. De weg is daardoor enige tijd afgesloten geweest.