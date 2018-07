Voormalig NAC-voetballer Wanny van Gils (59) overleden

In die tijd was voetbal bij NAC een semi-professioneel beroep. Van Gils combineerde het voetbal altijd met een baan ernaast. In 1999 startte hij zijn eigen financieel adviesbureau, DVG Financiële Diensten, waar hij tot op heden directeur/eigenaar was.

Als voetballer bij NAC groeide Van Gils uit tot een cultfiguur. Als middenvelder wisselde hij briljante momenten met minder mooie af.

Zo zou hij eens voorbij zijn gespeeld door een tegenstander toen hij zijn schoen aan het strikken was. En die tegenstander scoorde ook nog eens.

Eindhoven

Beroemd is het goal van Van Gils tegen FC Eindhoven in 1991. Een goal die jarenlang alleen in de herinnering van de fans leefde, maar die in 2012 door een fan werd opgesnord op een VHS-band.

Of dit zijn mooiste goal was, werd hem gevraagd tijdens de presentatie van het boek Avondje NAC van Sjoerd Mossou. "Zoveel heb ik er niet gemaakt, maar dit was wel een mooie."

Van Gils kreeg tijdens zijn carrière een spreekkoor aan hem gewijd: "Wanny, hij wil wel maar hij kannie".

Van Gils was ook coach in het amateurvoetbal.