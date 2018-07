Binnenland Politie vindt 'voorwerp' in onderzoek dodelijk schietincident Breda De politie heeft woensdag in een bos aan de Witteweg in Roermond een voorwerp gevonden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 26-jarige Kaan Safranti. De 26-jarige man werd in april doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda.