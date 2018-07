Profkickbokser twee keer veroordeeld voor geweld buiten de ring

De eerste zaak ging om een zware vechtpartij op een feest op 1 januari in Breda. Hij kreeg zestig uur taakstraf en een maand voorwaardelijk celstraf, omdat hij drie mensen sloeg en schopte.

"Ik hoop dat u nu beseft dat uw handen wapens zijn en dat die dodelijk kunnen zijn", zei de officier van justitie.

In de tweede zaak kreeg hij 140 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk cel. De profkickbokser was op 21 februari betrokken bij de vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch. Hij was daar, omdat een vriend van hem was doodgeschoten in Best.

Toen de broer van het slachtoffer de verdachte te lijf ging, ontstond een massale vechtpartij, waarbij hij zich ook liet gelden.

Contract

De veroordelingen hebben mogelijk gevolgen voor zijn contract, zei J. tegen de rechter. "Mijn carrière staat wel echt op het spel. Ik verzeker u dat het nooit meer gebeurt."

De 22-jarige J. kreeg op zijn zestiende al zijn eerste contract en in januari tekende hij bij kickbokspromotor Glory. Dat is ook de organisatie die Rico Verhoeven en Badr Hari onder contract heeft.

In april vorig jaar viel J. een scheidsrechter aan toen de jury zijn tegenstander als winnaar aanwees. Hij kreeg toen twee jaar schorsing. Dat werd later omgezet in een deels voorwaardelijke.