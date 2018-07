Bredanaar (16) opgepakt voor rondrijden met valse kentekenplaat op snorfiets

Rond 13.40 uur zagen surveillerende agenten de jongen rijden op de Heuvelbrink, samen met een andere jongen op een snorfiets. Toen zij hun kentekens invoerden in de politiesystemen, bleek het kenteken van een van de voertuigen niet te kloppen. De politie gaf het stopteken, maar de jongen ging er vervolgens vandoor in de richting van het Dr. Struyckenplein.

Na een korte achtervolging, waarbij de agenten de Bredanaar ook even uit het oog verloren, werd de snorfiets uiteindelijk in het Mastbos teruggevonden. Een motoragent kwam de verdachte vervolgens tegen in de buurt van de Overaseweg. Hij is daar aangehouden.

Vermoedelijk is de kentekenplaat gestolen. De 16-jarige jongen was ook niet in het bezit van een rijbewijs. Hij is op het politiebureau verhoord en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.